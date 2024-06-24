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Россияне несут цветы к мемориалам после теракта в Севастополе

В Севастополе к стихийным мемориалам люди несут цветы и игрушки

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Сергей Мальгавко/ТАСС

Жители и гости Севастополя и Крыма несут цветы и мягкие игрушки к стихийным мемориалам в память о погибших и в поддержку пострадавших при атаке со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Цветы приносят к стихийным мемориалам в Комсомольском парке имени Марии Байды, к стеле Севастополя на Аллее городов-героев. Над зданием правительства города приспущены флаги, в Свято-Владимирском соборе — усыпальнице адмиралов состоялась панихида по погибшим и молебен о здравии всех пострадавших.

В Керчи на ступенях у площади имени Ленина зажжены поминальные свечи. Жители Джанкоя также несут к стихийному мемориалу цветы и игрушки.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 14 пациентов, пострадавших при ракетном ударе со стороны ВСУ по Севастополю, находятся в тяжелом состоянии.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее атаку ВСУ на Севастополь назвалиhttps://www.gazeta.ru/army/news/2024/06/23/23306485.shtml террором против мирного населения.

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