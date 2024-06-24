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Пашинян осудил теракты в Дагестане

Премьер Армении Пашинян в телеграмме Путину осудил теракты в Дагестане

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Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

«Республика Армения решительно осуждает террористический акт и считает неприемлемыми любые проявления насилия», — заявил премьер, выражая от имени народа Армении и своего собственного «слова сочувствия и поддержки семьям и родственникам» тех, кто не выжил в трагедии.

Пашинян отметил, что «с глубокой скорбью» воспринял новости о трагедии в республике и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

До этого появилось видео с террористами, стрелявшими в спину полицейским в Махачкале.

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале произошла серия терактов. В республике объявлен трехдневный траур.

Ранее президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане.

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