Пашинян осудил теракты в Дагестане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

«Республика Армения решительно осуждает террористический акт и считает неприемлемыми любые проявления насилия», — заявил премьер, выражая от имени народа Армении и своего собственного «слова сочувствия и поддержки семьям и родственникам» тех, кто не выжил в трагедии.

Пашинян отметил, что «с глубокой скорбью» воспринял новости о трагедии в республике и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

До этого появилось видео с террористами, стрелявшими в спину полицейским в Махачкале.

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале произошла серия терактов. В республике объявлен трехдневный траур.

Ранее президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане.