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Песков: Россия не получила соболезнований от недружественных стран после терактов

Песков: осуждения терактов в Дагестане от недружественных стран не было

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин находится в постоянном контакте с силовым блоком и медиками в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале.

«Планирует ли президент собрать совещание Совета безопасности? Глава государства находится на постоянной связи с силовым блоком, медиками, Минздравом, а также дает необходимые поручения. В эти дни работа будет продолжаться в постоянном режиме», — заявил Песков.

Он отметил, что телеграмм с соболезнованиями от представителей недружественных стран не поступало, также как и слов осуждения.

23 июня вечером в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале боевики обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Глава республики Сергей Меликов подписал указ о том, что 24, 25 и 26 июня объявляются в Дагестане днями траура.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что контртеррористическая операция (КТО) в Махачкале и Дербенте завершена, правовой режим КТО отменен.

Ранее Токаев выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане.

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Теракт в Дагестане
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