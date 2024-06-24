В Подмосковье прошел фестиваль национальных культур

Участники прошедшего в городе Пушкино фестиваля национальных культур «Подмосковье — территория дружбы» исполнили для зрителей песни и танцы разных народов России. Об этом сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, которое выступило организатором праздника.

Как отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе, фестиваль национальных культур прошел в Подмосковье уже в девятый раз.

По ее словам, фестиваль — это прекрасная возможность не только хорошо провести время, посмотреть выступления творческих коллективов, принять участие в мастер-классах и попробовать национальные блюда, но и больше узнать о традициях разных народов.

«Наш ежегодный фестиваль олицетворяет собой дружбу и единение», — сказала Швелидзе, добавив, что в Подмосковье проживают представители 170 национальностей.

Она убеждена, что уважение к культурам других народностей нужно прививать россиянам с детства.

В Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино установили домики-стенды, где развернули выставку национального прикладного искусства и быта. Среди экспонатов были предметы народных промыслов России, Азербайджана, Армении, Молдавии, Дагестана, Татарстана, Белоруссии и Мордовии.

Гости праздника плели венки, учились изготавливать кукол, принимали участие в мастер-классах по вязанию, вышивке, бисероплетению, росписи национальных костюмов, танцам и приготовлению национальных блюд.

Кроме того, всех желающих угощали чаем, а также пловом с бараниной и кашей.

Представитель всероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Татьяна Ключникова рассказала, что в подмосковном Пушкино работает Дом дружбы, где всегда рады встречать гостей из разных национально-культурных объединений.

«Хочется, чтобы каждый увидел, что наша страна богата событиями, традициями, культурой. Русские, таджики, молдаване, азербайджанцы, армяне — мы все живем одной дружной семьей в Подмосковье», — заявила Ключникова.