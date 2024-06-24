В Абхазии задержаны трое из шести участников перестрелки

Трое из шести участников перестрелки задержаны на российско-абхазской границе, трое находятся в розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства внутренних дел Абхазии Роберта Киута.

«Трое из шести участников перестрелки на границе по реке Псоу, покушавшихся на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия, задержаны, один из них — на территории России. Еще трое находятся в розыске», — сообщил Киут.

Он добавил, что все подозреваемые являются гражданами Абхазии. Причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт.

До этого сообщалось, что подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией задержаны.

Также сообщалось, что правоохранительные органы Абхазии по факту перестрелки на контрольно-пропускном пункте «Псоу» на границе с Россией возбудили уголовное дело. В надзорном ведомстве отметили, что уголовное дело было заведено по двум статьям Уголовного кодекса Абхазии: 117 — «Незаконное хранение и перевозка оружия» и части второй 99 — «Убийство».

Глава министерства внутренних дел Абхазии Роберт Киут подчеркнул, что все участники конфликта являются гражданами республики. В настоящее время осуществляется их розыск. Расследованием занимается прокуратура Гагрского района.

Ранее муфтий Дагестана назвал «кровавым актом безумия» нападения в республике.