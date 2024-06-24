Задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии

Подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на абхазскую прокуратуру.

«Задержаны подозреваемые в перестрелке и убийстве гражданина Абхазии на границе с РФ», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что правоохранительные органы Абхазии по факту перестрелки на контрольно-пропускном пункте «Псоу» на границе с Россией возбудили уголовное дело. В надзорном ведомстве отметили, что уголовное дело было заведено по двум статьям Уголовного кодекса Абхазии: 117 — «Незаконное хранение и перевозка оружия» и части второй 99 — «Убийство».

Глава министерства внутренних дел Абхазии Роберт Киут подчеркнул, что все участники конфликта являются гражданами республики. В настоящее время осуществляется их розыск. Расследованием занимается прокуратура Гагрского района.

Также сообщалось, что информация о стрельбе поступила в дежурную часть полиции в 16:55 мск 23 июня. В результате стрельбы пострадали четыре человека. Один человек погиб. Двое мужчин и несовершеннолетняя госпитализированы с пулевыми ранениями. По предварительным данным, перестрелка произошла неподалеку от абхазского таможенного поста.

Ранее муфтий Дагестана назвал «кровавым актом безумия» нападения в республике.