Число погибших после терактов в Дагестане возросло до 23

До 23 человек, предварительно, выросло число погибших при терактах в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Махачкале погибли 14 полицейских и охранник храма. В Дербенте — пять полицейских, православный священник и два охранника синагоги. Списки уточняются.

В понедельник в республике пройдут первые похороны погибших. Также 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура в Дагестане.

До этого НАК сообщил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте.

23 июня вечером в Дагестане произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС.

Известный дагестанский боец ММА Хабиб Нурмагомедов в связи с произошедшим выразил соболезнования родственникам погибших.

Посольство Израиля в России также осудило теракты и заявило, что «сейчас, как никогда, международному сообществу крайне важно объединиться против исламского терроризма и экстремизма».

Ранее число пострадавших при обстреле Севастополя возросло до 151.