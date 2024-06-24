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В Белгороде объявили ракетную опасность, в городе слышны взрывы

В Белгороде прозвучали сигналы воздушной тревоги, в городе произошли взрывы

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Global Look Press

В Белгороде и на некоторых территориях Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В 01:21 мск тревога прозвучала в областном центре, а также в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.

Гладков призвал граждан спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

В 01:35 губернатор заявил об отмене ракетной опасности.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что в Белгороде были слышны звуки взрывов.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что общее число пострадавших после удара Вооруженных сил Украины по городу возросло до 151.

23 июня Севастополь подвергся обстрелу со стороны ВСУ американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре снаряда, однако один взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее американский журналист назвал актом войны наведение США ракет для удара по Севастополю.

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