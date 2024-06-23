Развожаев посетил больницы, где находятся пострадавшие после атаки на Севастополь

Губернатор города федерального значения Севастополя посещает больницы, где находятся пострадавшие после ракетного удара украинской армии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Развожаев добавил, что после атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, был звонок от президента России Владимира Путина. Российский лидер выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Глава государства также поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Развожаев отметил, что был направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в столичные клиники для прохождения лечения.

Атака ВСУ, о которой идет речь, произошла 23 июня. Удар был нанесен по Севастополю ракетами ATACMS, которые были оборудованы кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Согласно информации Минздрава, в результате атаки травмы и ранения получили более 120 человек. Следственный комитет завел дело о теракте.

Ранее в МИД назвали удар ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением.