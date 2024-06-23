В Пхеньяне прошло празднование Святой Троицы

В пхеньянском храме Живоначальной Троицы прошло праздничное богослужение в честь дня Святой Троицы, во время которого у алтаря была размещена икона, подаренная президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в КНДР.

«По случаю праздника у алтаря была размещена икона Святой Троицы, которая была преподнесена в дар Президентом России Путиным при посещении нашего храма, ставшего одним из пунктов программы его государственного визита в КНДР 18-19 июня с.г.», – сообщили в посольстве. Там отметили, что богослужение провел находящийся в Пхеньяне с архипастырским визитом владыка Феофан (Ким).

Отмечается, что на праздничной службе присутствовал посол РФ Александр Мацегора, а также дипломаты и представители российского посольства в КНДР.

Решение воздвигнуть пхеньянский храм Живоначальной Троицы было принято предыдущим руководителем Северной Кореи Ким Чен Иром в 2002 году в ходе поездки на Дальний Восток, когда он осматривал храм святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел богослужение в Троице-Сергиевой лавре в день Святой Троицы.