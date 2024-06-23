В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности погоды. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Данный уровень опасности объявлен в связи с грозой. Он будет действовать до 18 часов воскресенья.

До этого синоптики прогнозировали облачную погоду с прояснениями в Москве в воскресенье, на Троицу.

Председатель правления клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова советовала дачникам в перерывах между дождливыми днями обустроить на своем участке систему отвода лишней воды.

Днем 20 июня на Москву обрушился ураган «Эдгар». В столице прошел «мегаливень», а порывы ветра достигали 22 м/с. Ураган повалил множество деревьев в столичном регионе. СМИ сообщали о как минимум 18 пострадавших, среди них есть дети. Как Москва пережила ураган — в материале «Газеты.Ru».

Ранее москвичам пообещали несколько дней спокойной погоды.