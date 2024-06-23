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Власти Брянской области назвали число сбитых за ночь беспилотников

Губернатор Богомаз: ночью над Брянской областью уничтожены 30 беспилотников ВСУ

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РИА Новости

В ночь на воскресенье над Брянской областью были уничтожены 30 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку по территории Брянской области.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены», — сказано в сообщении Богомаза.

В ночь на 23 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) также отразили атаку украинских беспилотников в Смоленской области. Дроны были сбиты над Смоленском и Ярцево.

Днем 22 июня Богомаз несколько раз сообщал о сбитых беспилотниках над Брянской областью.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщал, что поселок Ивановка в Запорожской области подвергся массированному удару ВСУ.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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