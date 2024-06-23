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Ребенок выпал из окна больницы в Москве

«Известия»: в Москве больной мальчик выпал из окна палаты больницы

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Мальчик выпал из окна палаты московского НИКИ имени академика Ю.Е. Вельтищева. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на его мать Светлану.

По ее словам, ребенка положили в больницу в отделение нефрологии, поскольку у него имелись проблемы с почками. При этом никаких патологий у него не обнаружили, несмотря на абнормальные результаты анализов. У мальчика была инвалидность из-за волчанки.

Через несколько дней после госпитализации у ребенка начались сильные судороги. Как сообщила Светлана, у него скручивался язык. Однако лечащий врач порекомендовал мальчику «просто полежать».

«Ну он минут десять полежал, стал задыхаться. <...> Пришли реаниматологи, посмотрели, сказали, что это не отек Квинке. Пульмонологи тоже посмотрели, но мне сказали выйти из кабинета и ждать. <...> Вышел пульмонолог, сказал, что они ему помогли, что он задышал. Сейчас он полежит на кушетке и его вернут в палату», — рассказала женщина.

Она заявила, что не заметила, что к медицинскому учреждению прибыла скорая и полиция, пока она ждала сына. Его тело нашли под окнами отделения. Как утверждают врачи, мальчик сам «открыл окно и вышел». Однако мать не верит в это.

По факту происшествия заведено уголовное дело.

22 июня сообщалось, что в Татарстане годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки, когда его мать потеряла сознание.

Ранее россиянин выпал из окна четвертого этажа, когда спускался по связанным простыням.

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