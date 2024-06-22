Политолог назвал начало ВОВ одной из самых трагических дат в истории России

День начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, является одной из самых скорбных и трагических дат в истории России, считает политолог Александр Рудаков.

«Этот день напоминает обо всех павших на полях сражений Великой Отечественной войны, обо всех погибших в фашистском плену, об всех умерших от голода и лишений на оккупированных врагом территориях. Сегодня память о трагических утратах придает обществу решимость сделать все возможное для того, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — сказал он.

По мнению политолога, такие акции, как «Свеча памяти», объединяют соотечественников во всех частях земного шара.

«Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что неразрывность и преемственность исторической памяти являются основой для дальнейшего развития нашей страны», — сказал он.

Рудаков добавил, что эти ценности консолидируют общество, что особенно важно сегодня, в эпоху больших вызовов и нарастающих угроз.

По словам политолога, россияне хорошо помнят, как их страна подверглась тщательно спланированному, циничному, рассчитанному на тотальное уничтожение удару со стороны фашистов.

«У российского общества есть понимание того, что сплоченность и приверженность общим ценностям дает шанс на сохранение идентичности и продолжение истории. При этом есть готовность бороться за сохранение памяти о прошлом, противостоять возрождению фашизма», — сказал Рудаков.

Он подчеркнул, что любые попытки переписать историю, реабилитировать нацистских преступников и принизить роль России в достижении победы над нацизмом будут встречать отпор со стороны всего общества.

Напомним, 22 июня в России проходят памятные акции, приуроченные к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.