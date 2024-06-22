На «Госуслугах» станет доступен выбор исполнителя соцзаказа

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам выбирать исполнителя социального заказа на едином портале государственных и муниципальных услуг. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Благодаря закону можно будет использовать этот портал при выборе исполнителя государственных и муниципальных услуг в социальной сфере. Также он облегчит подачу в уполномоченный орган заявления об их предоставлении или ненадлежащем оказании. Подробная информация об услугах, оказываемых в рамках соцзаказа, будет размещена в системе «Электронный бюджет».

На федеральном, региональном и муниципальном уровне, помимо порядка формирования соцзаказов на оказание государственных или муниципальных услуг, будет утверждаться отдельный перечень услуг, на которые формируется такой заказ.

Данный закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

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