Путин ограничил с сентября плавающие ставки по кредитам населению

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2024 года ограничивает применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон позволяет выдавать потребительские кредиты с переменной ставкой гражданам лишь в нескольких случаях: если ипотечный заем выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат, а также, если обычный потребительский кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату.

Документ призван сократить риски физлиц и микропредприятий по кредитам с переменной ставкой, пояснял председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как правило из-за изменений ситуации на рынке, таких как повышение ключевой ставки Центробанка, банки и МФО могут увеличивать проценты по уже действующим кредитам, если это оговорено в договоре, подчеркнул Аксаков.

До этого экономист Николай Кузнецов рассказал о плюсах и минусах вкладов с привязкой к ставке Центробанка. При этом он отметил, что такой инструмент будет предпочтителен скорее для состоятельных вкладчиков.

Ранее россиян предупредили о рисках вкладов с высокими ставками.