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В России ввели прямой запрет на приватизацию имущества религиозного назначения

Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения, разработанный по инициативе РПЦ. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Данный закон вводит прямой запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Предполагается, что закон защитит религиозное имущество от внешнего посягательства.

Также законом признаются недействительными сделки приватизации религиозных объектов, заключенные с 14 декабря 2010 года, когда вступил в силу ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

До этого российским законодательством фактически допускалась продажа государством религиозного имущества частному собственнику, который мог разместить в здании храма бар или другой объект, оскорбляющий чувства верующих.

Ранее РПЦ решила запретить регистрировать товарные знаки с религиозной символикой.

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