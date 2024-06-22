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Патрушев объяснил, почему Запад лжет о желании РФ воевать с НАТО

Патрушев: ложь о якобы планах РФ воевать с НАТО сочиняют в интересах Запада

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Ложь о якобы планах России воевать со странами НАТО сочиняют десятки научных институтов Соединенных Штатов, Великобритании и Европы с той целью, чтобы лица, формирующие политическую повестку на Западе, любой ценой остались у власти, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала «Национальная оборона».

«Последователи прежних лжецов сегодня трудятся в десятках научных институтов США, Англии и Европы, которые разрабатывают циничные антироссийские теории и сочиняют сюжеты для информационных вбросов», — заявил помощник президента.

Патрушев добавил, что в настоящее время все чаще звучат заявления, что Россия якобы планирует вести боевые действия с Североатлантическим альянсом. По словам члена Совбеза РФ, коллективный Запад не только не закончил свою работу по денацификации Европы, но и с подачи Вашингтона и Лондона возродил нацизм, который снова используется против РФ.

Помощник президента подчеркнул, что коллективный Запад продолжает риторику в рамках «свободы и демократии», но при этом официальные и теневые лидеры США и Великобритании вернулись к прежней поддержке фашистской и нацистской идеологии в Европе.

До этого французский политик Флориан Филиппо заявил, что НАТО отвергло условия мирного урегулирования на Украине, которые предложил президент России Владимир Путин, поскольку желает прямого конфликта с Россией.

Ранее генсек НАТО заявил о необходимости приведения ядерного оружия альянса в боевую готовность.

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