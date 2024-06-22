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В Смоленской области сбили два беспилотника

Анохин: силы ПВО уничтожили два БПЛА в Смоленской области

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Alexander Ermochenko/Reuters

В небе над Смоленской областью были уничтожены два беспилотника. Об этом в субботу, 22 июня, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник предпринял попытку нападения на один из военных объектов, расположенный в Смоленском районе», — написал губернатор.

Анохин добавил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры на земле также не было. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили все беспилотные летательные аппараты в небе над регионом. На месте происшествия работают правоохранительные службы. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и не осуществлять съемку работы сил ПВО.

В тот же день поселок Ивановка в Запорожской области попал под массированный удар Вооруженных сил Украины, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов. В результате удара украинской армии произошло возгорание в частном секторе, туда выехали спасатели.

Ранее украинский беспилотник сбили над приграничным регионом России.

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