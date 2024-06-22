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На Саур-Могиле зажгли поминальные свечи

На Саур-Могиле зажгли 8 тыс. свечей в рамках акции «Огненные картины войны»

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Пресс-служба губернатора Тюменской области

На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР зажгли восемь тысяч свечей. Так проходит всероссийская акция «Огненные картины войны», рассказала региональный координатор движения «Волонтеры Победы» в республике Ирина Макаренко.

«В этом году очень символично мы изобразили защитников Донбасса», — отметила она.

По словам Макаренко, жители региона зажгли свечи не только в память о героях Великой Отечественной войны, но и о тех, кто мужественно защищает русский мирный Донбасс.

Также у мемориального комплекса организовали памятный митинг и минуту молчания. Представители общественной организации «Офицеры России» передали вечный огонь, зажженный в Елоховском соборе Москвы. Полковник запаса Сергей Сидоров отметил, что враг не пройдет там, где горит такая свеча.

До этого частицу Вечного огня из Санкт-Петербурга доставили в Главный храм Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве обратили внимание, что специально для транспортировки специалисты АО «Мосгаз» изготовили переносное газогорелочное устройство.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа.

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