Мосгорсуд проверит законность приговора экс-министру Абызову

Московский городской суд 27 июня проверит законность приговора в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы.

«Судебное заседание по апелляционной жалобе <…> запланировано <…> на 27 июня в 10:00 мск», — отметила представительница пресс-службы.

В конце 2023 года адвокаты экс-министра Абызова обжаловали приговор.

В 2012–2018 годах Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые похитили денежные средства двух энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности и получением дохода более 32,5 млрд рублей.

Ранее экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.