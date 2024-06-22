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В мемориальные объекты возле Кремля будет временно ограничен доступ

Доступ в Мавзолей и к кремлевскому некрополю закроют в День памяти и скорби

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Доступ в Мавзолей Владимира Ленина и к кремлевскому некрополю у стены закроют в День памяти и скорби, 22 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО России.

«Двадцать второго июня 2024 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», — заявили в пресс-службе ФСО.

В субботу, 22 июня, в России, а также в Белоруссии будет отмечаться памятный День памяти и скорби — в этот день проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны, которая началась 22 июня 1941 года.

До этого стало известно, что президент Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

Также в годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства возложит цветы к памятным знакам городов-героев и знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

Ранее мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина.

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