Диагностирование панических атак нарастает с каждым днем, заявила психолог

Приступы панических атак возникают внезапно, без явной причины, и могут случиться даже во время сна. Они не опасны и в большинстве случаев непродолжительны, но приводят к значительному ухудшению качества жизни человека. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, аспирант МГУ, автор научной работы по экзистенциальной психологии Мария Агаева.

По словам эксперта, паническая атака — это внезапный приступ сильной тревоги, страха, паники, которая сопровождается такими симптомами, как учащенное сердцебиение, потливость, тремор, затруднение дыхания, болевые ощущения в области груди, тошнота и головокружение, чувство нереальности происходящего, страх потери контроля.

«Диагностирование панических атак в наше время происходит все чаще. Их количество нарастает с каждым днем, и наиболее подвержены им жители мегаполисов, обладающие повышенной тревожностью и склонные к катастрофизации. Всему виной огромный поток информации, клиповое мышление, постоянно меняющиеся картинки в социальных сетях. В связи с чем, перегружается нервная система. И психика пытается вернуть человека в реальность, т.е. в тело, вызывая паническую атаку. Пока у каждого жителя мегаполиса, не было смартфона, и синдром таковой, диагностировали крайне редко. Сегодня, этот тренд распространяется, как вирус. Важно, чтобы не информация овладевала мной, а я пользовался ею, для достижения успехов в жизни», — объяснила специалист.

Основные причины панических атак — это генетическая предрасположенность, стресс и травмы, проблемы со здоровьем, психологические факторы, а также воздействие фармакологических препаратов и употребление психоактивных веществ.

«Панические атаки резко снижают качество жизни, заставляя человека ожидать очередного приступа. Однажды испытав на себе паническую атаку, человек может стремиться избегать факторов, ее провоцирующих, например физических усилий или посещения мест с большим скоплением людей. Это может привести к затворничеству и снижению работоспособности», — сказала психолог.

Для предотвращения панических атак можно предпринять следующие действия: регулярные упражнения для релаксации (медитация, йога, глубокое дыхание), физические упражнения, здоровый образ жизни (правильное питание, здоровый сон), работа с психологом или психотерапевтом, медикаментозная терапия.

«Если паническая атака уже началась, необходимо: сесть и занять удобную позу, дышать глубоко животом (чувствуя, как со вдохом живот надувается, а с выдохом — сдувается), использовать техники заземления (отметить вещи вокруг, которые вы видите, можете потрогать или услышать; задействовать рецепторы обоняния и вкуса). Помните, что это временно и скоро пройдет», — рекомендовала она.

Проще говоря, как отметила Агаева, страх порождает наш мозг. Своими мыслями он запускает процессы переживаний и тревожности. Далее мы видим проявления на теле (учащенное сердцебиение, дрожь, тремор, тошнота, удушье). Таким образом тело пытается сместить фокус внимания сверху (из головы) вниз (внутрь), крича: «Я есть! Займись мной!»

«Не все наши мысли принадлежат конкретно нам. Они попадают в нашу голову из окружающей среды; что-то навязывает общество. Мы начинаем переживать о том, что нас может никогда не коснуться, а тело уже болеет. Далее мы идем ко врачу, он выписывает терапию. Нам становится легче, и мы снова начинаем обращаться к информации в виде новостных лент, и т.п., где снова стресс и страх. На накопленный стресс и тревожность организм реагирует компенсаторной реакцией в виде панических атак, пытаясь вернуть наш фокус внимания внутрь», — добавила эксперт.

Очень важно наводить порядок в своей голове, заметила психолог. Своевременное обращение за помощью к специалисту может изменить ситуацию к лучшему. Психолог поможет справиться не только с текущими симптомами, но и разобраться в их причинах.

Ранее россиянам назвали самые частые ловушки эмоциональных реакций мозга.