Депутат отметила значимость химического комплекса для укрепления суверенитета России

Появление нацпроекта «Новые материалы и химия» свидетельствует о стратегической значимости химического комплекса для укрепления суверенитета России. Об этом на заседании экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле заявила его член, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова.

По ее словам, президент России Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ отметил важность концентрации ресурсов на перспективных точках роста, которые имеют большое значение в укреплении технологического суверенитета России.

«Крайне важно, при реализации масштабных проектов, имеющих стратегическое значение для государства, предложить комплексное решение, которое позволит привлечь крупные компании химической промышленности и максимально эффективно концентрировать ресурсы, в том числе государственные», — сказала Василькова.

Депутат считает, что в этом контексте Федеральный центр химии (ФЦХ) в Усолье-Сибирском, который, как планируется, войдет в Национальный проект технологического суверенитета «Новые материалы и химия» — должен стать пилотной площадкой для целей создания промышленных центров инновационных химических производств, вокруг которых будет создана экосистема научно-технологического и кадрового развития химии.

«Предложенный подход может стать модельной площадкой не только для химического комплекса страны, но и при реализации проектов технологического суверенитета в других отраслях промышленности. Важно, что проект ФЦХ полностью соответствует требованиям, которые определил Путин, выступая на Совете по науке и образованию 20 июня 2024 года», — добавила парламентарий.

Также Василькова напомнила, что в своем выступлении президент отметил необходимость обеспечения эффективного управления научными блоками нацпроектов технологического суверенитета.

«Они должны быть тесно скоординированы между собой, что требует четкого взаимодействия ведомств, исследовательских институтов, вузов, предприятий, высокотехнологичных компаний, именно такой комплексный подход был выработан при работе над проектом ФЦХ, где в качестве пилотной площадки определен город Усолье-Сибирское», — резюмировала депутат.