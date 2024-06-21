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В Тюменской области начал отступать паводок

Моор: паводок начал отступать на всей территории Тюменской области

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Телеграм-канал Александр Моор

Паводок стал отступать на всей территории Тюменской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

«Спустя два с половиной месяца паводок наконец-то начал отступать. Следим за тем, как он уходит в минус», — написал он.

Он отметил, что на гидропосту возле села Абатского, «где днями и ночами шла битва за федеральную трассу Р-402», уровень реки Ишим опустился ниже критической отметки. Кроме того, стабильный минус фиксируют на реках Иртыш и Тобол.

7 июня глава Якутской области Айсен Николаев сообщал, что в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня из-за паводка.По его словам, по предложению властей Якутии, озвученному в ходе визита главы МЧС России Александра Куренкова в республику, наводнению, которое произошло в регионе, был присвоен статус федерального.

До этого губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что более 1,3 тыс. человек признали пострадавшими от паводка в регионе.

Ранее сотрудники МЧС доставили пострадавшим от паводка в Якутии тепловые пушки.

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