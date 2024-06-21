Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в День памяти и скорби 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Также в годовщину начала Великой Отечественной войны (ВОВ) глава государства возложит цветы к памятным знакам городов-героев и знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

9 мая текущего года Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

До этого политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев заявил, что историческая память о ВОВ проходит сквозь поколения, обретая новые формы, но сохраняет гордость за народную победу. По словам Васильева, государство и общество совместно работают над сохранением памяти о Великой Победе. Васильев добавил, что все попытки недоброжелателей преуменьшить роль СССР во Второй мировой войне раз за разом проваливаются.

Ранее Путин выразил уверенность в победе России в СВО.