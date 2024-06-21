Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психотерапевт назвала конкретную ситуацию, по которой можно разоблачить абьюзера

Психотерапевт: мужчину-абьюзера можно разоблачить по отношению к подругам

close
100%
Shutterstock

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире подвергалась сексуальному или физическому насилию. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала психотерапевт, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Она привела в пример конкретную ситуацию, по которой можно разоблачить абьюзера.

«Например, мужчина говорит: «Мне не нравится твоя подруга Наташа, у нее какой-то вызывающий внешний вид, какие-то посты непонятные пишет, давай мы ее исключим из твоей жизни, я забочусь о тебе, хочу, чтобы у тебя были достойные подруги». В этом месте стоит насторожиться», — отметила Смолярчук.

Она добавила, что жертвами абьюзеров чаще всего становятся девушки из благополучных семей, которые не сталкивались с насилием.

Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский до этого рассказал «Газете.Ru», что распознать абьюзера в переписке помогут несколько «красных флагов»: обычно абьюзеры сильно форсируют события, пытаются все контролировать и имеют проблемы с гневом.

Ранее психолог перечислила характеристики мужчины-абьюзера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами