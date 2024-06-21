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Психотерапевт объяснила, каких девушек чаще всего предпочитают абьюзеры

Психотерапевт Смолярчук: жертвами абьюзеров становятся женщины из хороших семей

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Shutterstock

Абьюз является одной из наиболее распространенных проблем в отношениях. Насилие над партнером может проявляться в любом виде: сексуально, финансово, физически или эмоционально. Об этом в эфире «Радио 1» напомнила психотерапевт, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Она также рассказала, кто чаще всего становится жертвами абьюзеров.

«Девушки, которые воспитаны в семейной любви и заботе, в абьюзерскую историю попадают как кур во щи, потому что у них совершенно не выработан поведенческий инстинкт на этот счет. Они доверяют, они искренне убеждены, что мир прекрасен. Жертвами абьюза становятся именно такие люди», — предупредила специалист.

Она добавила, что абьюзер, как правило, старается управлять всеми ресурсами партнера — деньгами, вкусами, временем, коммуникациями и т.д.

Психоаналитически ориентированный психолог Лия Аванесова до этого назвала характеристики мужчины-абьюзера. Она уточнила, что в абьюзивных отношениях партнер может оскорблять, унижать, злоупотреблять потребностями, чувствами, желаниями, причинять вред. При этом на людях, по ее словам, такие мужчины могут быть приветливыми и милыми. Еще одна характерная черта такого человека — контроль.

Ранее психолог объяснил, как перестать быть абьюзером.

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