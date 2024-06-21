Суд оштрафовал журналиста Караулова

Таганский суд Москвы оштрафовал журналиста Андрея Караулова (признан в РФ иностранным агентом) на 30 тысяч рублей за отказ упоминать свой статус иностранного агента под постами в социальных сетях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Караулов оштрафован по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ — «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

Министерство юстиции России внесло Караулова в реестр иностранных агентов 30 июня прошлого года. Журналист, по данным ведомства, распространял ложную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранного источника. В настоящее время Караулов находится за границей.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Караулов пригрозил своему коллеге Андрею Малахову физическим наказанием за серию программ «Прямой эфир», посвященных браку народного артиста России Александра Градского (1949—2021) и Марины Коташенко.

Караулов не согласился с гостями одного из выпусков передачи, назвавшими бракосочетание и венчание Градского с Коташенко незаконными.

Ранее в Госдуме одобрили законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов.