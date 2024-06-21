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Россиянин пытался провезти через границу $80 тысяч в нательном поясе и попался

В аэропорту Казани поймали мужчину, пытавшегося незаконно провезти $80 тысяч

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Shutterstock

В Казани таможенники поймали мужчину, который пытался провезти $80 тысяч в нательном поясе. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, на «зеленом» коридоре таможенники остановили 57-летнего мужчину, прилетевшего рейсом Стамбул — Казань. Во время досмотра под его одеждой обнаружили эластичный пояс, внутри которого находились наличные. Инспекторы насчитали $80 тысяч в поясе и нашли еще $2 тысячи в кармане куртки нарушителя.

«По закону без декларирования можно ввозить до 10 тыс. долларов, свыше этой суммы - декларировать, а от 100 тыс. долларов предоставлять документы, подтверждающие происхождение денег», — напомнили в ФТС России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде. Теперь злоумышленнику грозит штраф в 15 раз больше обнаруженной у него суммы или до четырех лет лишения свободы.

Ранее российские таможенники задержали иностранца с 120 бюстгальтерами.

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