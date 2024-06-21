Украина объявила в розыск подозреваемых в покушении на блогера из Казахстана

Два жителя Казахстана, которые были обвинены украинскими правоохранителями в покушении на жизнь казахского оппозиционного блогера Айдоса Садыкова в Киеве, объявлены в международный розыск. Об этом говорится в сообщении офиса генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

Отмечается, что подозреваемые скрылись через молдавскую границу в день покушения, 18 июня. «Суд в Киеве заочно избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело в связи с покушением в Киеве на оппозиционера и казахстанского гражданина Айдоса Садыкова. 21 июня Генеральная прокуратура Украины сообщила об установлении личностей, причастных к покушению на Садыкова. Этими лицами оказались граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев.

В Казахстане по уголовному делу создана следственно-оперативная группа, которой проводятся оперативно-разыскные мероприятия по раскрытию всех обстоятельств преступления и задержания подозреваемых.

Инцидент произошел 18 июня в Шевченковском районе Киева. Автомобиль оппозиционера получил несколько выстрелов в тот момент, когда он со своей женой находился в салоне. 56-летнего Айдоса Садыкова госпитализировали в тяжелом состоянии, его супруга Наталья не пострадала. Садыкова связала покушение с оппозиционной деятельностью мужа. Киевская прокуратура начала досудебное расследование.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых в нападении на Садыкова.