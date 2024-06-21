В Москве приостановили работу цеха, где сделали токсичные салаты

Судебные приставы Москвы приостановили работу цеха, где готовили салаты, которые, по предварительным данным, стали причиной вспышки ботулизма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Москве.

В ведомстве пояснили, что цех находится на улице Стандартная. Решение о закрытии принято в связи с тем, что организация нарушила санитарно-эпидемиологические требования, сообщили в ГУФССП.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас в стационарах находится 301 россиянин с диагнозом «ботулизм», причем 43 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 человек, вспышки фиксируются также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказал, какие продукты приводят к ботулизму.