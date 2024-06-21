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В «Метрострое» назвали срок завершения строительства станции «Юго-Западная» в Петербурге

Строительство станции «Юго-Западная» в Петербурге завершится в декабре 2024 года

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Shutterstock/FOTODOM

Строительство станции «Юго-Западная» в Санкт-Петербурге завершится в декабре 2024 года. Об этом сообщила организация «Метрострой северной столицы» телеканалу 78.

Новая станция метро будет включать три зала, а боковые тоннели соединят с центральным с помощью 12 пассажирских проемов. Интерьер станции будет украшен красным, серым и светло-серым гранитами, а также белым полированным мрамором.

Над эскалаторами разместят витраж, композиция которого выполнена в бордово-красных, сине-серых и серо-голубых тонах.

В «Метрострое» добавили, что сейчас на «Юго-Западной» станции продолжаются работы по монтажу эскалаторов, отделочные работы и монтаж вентиляции и металлоконструкций.

В мае губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что постоянная поддержка со стороны президента России Владимира Путина стала ключевым фактором экономического роста Северной столицы.

Ранее пенсионер избил пассажира в метро Петербурга.

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