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В Госдуме призвали запретить рекламные звонки с номеров физлиц

Депутат Даванков внес в ГД законопроект о запрете на рекламные звонки от физлиц

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Depositphotos

Совершать рекламные звонки в России должны только с зарегистрированных номеров юрлиц и предпринимателей, физлицам это нужно запретить. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты от «Новых людей» Владислав Даванков и Антон Ткачёв, сообщает RT.

Необходимость введения новых норм депутаты объяснили тем, что чаще всего рекламные автообзвоны проводятся с помощью обычных телефонных номеров физлиц. По этой причине становится трудно привлечь к ответственности юрлиц. Если разрешить рекламные звонки только с официальных номеров компаний, спам-звонков станет значительно меньше, убеждены авторы документа.

Помимо этого, введение такой нормы помогло бы привлекать к ответственности компании за нарушение законодательства при распространении рекламы, считают депутаты.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки. Теперь физлицам за это грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от 20 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 тысяч до миллиона рублей.

Ранее сообщалось о планах Госдумы ужесточить требования к банковской рекламе.

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