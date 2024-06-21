Россияне на фоне вспышки ботулизма ответили, делают ли они домашние заготовки

Более половины (55%) россиян делают домашние заготовки на зиму, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,2 тыс. человек.

Эта часть респондентов призналась, что они солят и маринуют грибы, помидоры, огурцы, делают овощные ассорти, варят компоты и варенья.

«Делать нужно столько, сколько максимально поместилось в местах для хранения! А еще можно угостить кого-то банкой огурцов, помидор или яблок моченых!» — поделился участник опроса.

Еще 17% ответили, что они готовят только несколько банок того, что любят больше всего, 13% — перестали заниматься консервацией, хотя раньше делали большие запасы. По их словам, это тяжелый процесс, поэтому им проще купить заготовки в магазине. Оставшиеся 14% рассказали, что никогда не делали заготовки, потому что не умеют, не хотят или просто не любят.

«Нет. Не умею, и нет желания учиться. Тем более что огорода нет. На женщин, которые в самую жару в августе закатывают банки по нескольку десятков в день, смотрю с восхищением. Я бы так не смогла, мне проще купить», — поделилась участница исследования.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сейчас в стационарах находится 301 россиянин с диагнозом «ботулизм», все они отравились салатами, содержащими фасоль. 43 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали новое лекарство от ботулизма.