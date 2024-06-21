Экс-губернатор Белых рассказал о планах после выхода из колонии

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший на свободу после наказания в виде восьми лет тюрьмы, чувствует себя нормально и планирует заниматься семьей, детьми и работой. Об этом говорится в обращении Белых к журналистам, копия документа есть в распоряжении «Газеты.Ru». Экс-губернатор отметил, что не собирается в ближайшее время давать интервью.

«Понимаю ваш интерес, тем более, вы знаете, что я всегда открыт для журналистов, однако, давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время не буду. Прошу отнестись к этому с пониманием, мне надо побыть с близкими, заняться здоровьем, поработать с адвокатами. Многое за 8 лет в нашей стране изменилось, а я объективно был ограничен в информации (все эти годы без Интернета, последние два года без ТВ, а последние два месяца еще и без сервиса переписки), поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться», — говорится в обращении.

Как сообщил адвокат Андрей Грохотов, 21 июня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года Белых покинул следственный изолятор №1 города Кирова. Срок его наказания истек.

Белых задержали в июне 2016 года в одном из ресторанов Москвы при передаче части взятки. Некоторое время спустя президент России Владимир Путин снял его с должности «в связи с утратой доверия».

В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил ему штраф в 48,2 млн рублей по обвинению в получении взяток от предпринимателей. Вину Белых не признал.

26 декабря 2023 года Октябрьский районный суд приговорил бывшего чиновника к 2,5 года лишения свободы за злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ) и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Суд также оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Несмотря на это, на свободу он так и не вышел, поскольку продолжал отбывать 8-летний срок за взятки.

По данным следствия, Белых, будучи губернатором Кировской области, обеспечил выделение «Кировской региональной ипотечной корпорации» 448 млн рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья. Жилье так и не получило статус служебного, оно было заложено в связи с финансовыми обязательствами.

Ранее заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованного по делу о получении крупной взятки, уволили из ведомства.