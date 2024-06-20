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Суд продлил арест советнику орловского губернатора Лежневу

В Орле суд продлил арест советнику губернатора Лежневу по делу о мошенничестве

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Суд в Орле продлил арест бывшему советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу по делу о мошенничестве на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда.

«Советский районный суд Орла сегодня продлил срок содержания под стражей на два месяца, до 24 августа 2024 года, советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу, обвиняемому в совершении мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что уголовное дело по статье о крупном мошенничестве возбуждено в отношении советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. По словам представителя суда, где рассматривают вопрос об избрании меры пресечения Лежневу, советника могут заключить под стражу на 31 день. В публикации отмечается, что следователь представил в обоснование ходатайства копии материалов дела по статье о «мошенничестве в особо крупном размере».

Также стало известно, что сотрудники полиции задержали советника губернатора Орловской области и доставили его в изолятор временного содержания (ИВС).

Ранее в Москве вынесли приговор начальнику отдела по вопросам миграции.

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