Музей «Поезд Победы» запустил интерактивную версию экспозиции

Цифровой музей о Великой Отечественной войне «Поезд Победы» запустил интерактивную версию своей экспозиции, сообщили организаторы.

Главной задачей проекта стало сделать доступной экспозицию для жителей всей страны, поскольку из-за технических особенностей станций, а также плотного графика движения поездов, «Поезд Победы» физически не может добраться до некоторых удаленных точек России.

Цифровая версия стала доступна на сайте «Поезда Победы».

«Одна из главных задач, которая стоит перед нами сегодня, – это вовлечение молодежи в патриотические проекты. Проекты, которые сохраняют память и правду о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, о том, какую высокую цену советским людям пришлось заплатить за победу», — отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Для оцифровки целого музейного состава были разработаны 79 панорам, 158 интерактивных элементов и 159 фотографий экспонатов. В панорамы создатели интегрировали 46 видео с экранов и проекторов.

В каждом вагоне пользователь прослушивает аудиогид, который звучит и в реальной экспозиции. При взаиомдействии с интерактивными элементами воспроизводятся соответствующие звуки, дополняющие атмосферу.

Цифровую версию первого в мире иммерсивного музея на колесах запустили при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Благодаря дополнительному контенту продолжительность экскурсии возросла с 45 минут до 2,5-3 часов.