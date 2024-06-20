В правительстве заявили о внушительном различии в продолжительности жизни в регионах

Разница в ожидаемой продолжительности жизни составляет более 13 лет по разным регионам Российской Федерации. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, слова которой передает ТАСС.

По данным Голиковой, самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни за 2023 год был в Дагестане, к ней приближается Москва — почти 79 лет. Самый низкий показатель в Чукотском автономном округе — 66,5 лет.

18 июня премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина и повысить продолжительность жизни в стране к 2030 году до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года.

29 февраля Путин во время послания Федеральному собранию объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Он отметил, что особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее ученые нашли причину разной продолжительности жизни женщин и мужчин.