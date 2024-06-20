Два резервуара горят на нефтебазе под Тамбовом

На нефтебазе в Тамбовской области загорелись два резервуара, предположительно, после атаки беспилотника. Это следует из сообщения в Telegram-канале регионального правительства.

«Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился, предположительно, из-за БПЛА. В настоящее время горят два резервуара», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что Второй резервуар загорелся после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. По предварительным данным, нефтебаза была атакована двумя дронами.

20 июня губернатор региона Максим Егоров сообщил, что рано утром на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области случился хлопок и возгорание резервуара, предположительно, в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Telegram-канал Baza также сообщает, что нефтебазу «Лукойла» в поселке Энем в Адыгее, по предварительным данным, атаковали с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ВСУ попытались атаковать металлургический комбинат в Липецке.