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Кинолог рассказал об особенностях подаренных Путину собак

Кинолог Голубев: подаренные Путину пхунсаны подойдут не каждому владельцу

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KCNA/Reuters

Подаренные президенту России Владимиру Путину собаки породы пхунсан обладают сильным характером и нуждаются в постоянных тренировках, а держать их можно только в частном доме. По этим причинам подойдут такие питомцы не всем, рассказал RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Пхунсаны считаются охотничьими собаками и наделены соответствующими качествами – они смелые, выносливые и сильные, рассказал Голубев.

«Как и любая другая собака охотничьей породы, эти собаки подойдут не всем: животные обладают сильным характером, нуждаются в регулярной грамотной дрессировке, социализации и серьезном воспитании», — подчеркнул специалист.

Пхунсаны очень подвижны, активны, поэтому для квартиры такие питомцы не подходят – им нужна физическая нагрузка и тренировки, заключил Голубев.

Напомним, пхунсанов Путину подарил глава КНДР Ким Чен Ын. Отмечается, что это крайне редкая порода, которая почти никому неизвестна за пределами страны. При этом, по словам кинолога, эта порода не признана Международной кинологической федерацией (FCI).

Ранее Песков рассказал, понравились ли Путину подарки Ким Чен Ына.

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