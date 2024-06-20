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МВД добивается ареста экс-совладельца компании «Трансфин-М» Тайчера

МВД потребовало ареста экс-совладельца компании «Трансфин-М» Тайчера

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Global Look Press

Министерство внутренних дел РФ потребовало арестовать бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера. Об этом сообщает ТАСС.

«Тайчеру вменяют в вину ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан. Следствие вышло в суд с ходатайством о его аресте», — следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что суд получил ходатайство о заключении бизнесмена под стражу.

До этого сообщалось, что Тайчера задержали в Москве. По словам одного из источников, бизнесмена задержали утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в «СГ-Транс». Другой источник рассказал, что по этому же делу были задержаны еще пять человек.

Тайчер являлся совладельцем «Трансфин-М» и «СГ-Транс» с зимы 2024-го и августа 2023-го соответственно. В компаниях отказались от комментариев. «Трансфин-М» — одна из крупнейших лизинговых компаний в России. Она специализируется на операционном лизинге вагонов.

6 июня сообщалось, что обеспечительные меры наложены на 413 объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге по делу в отношении экс-совладельца сети магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского.

Ранее в Москве арестовали экс-замглавы Росприроднадзора Долматова из-за мошенничества.

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