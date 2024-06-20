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Двухлетнего ребенка придавило упавшим комодом в Волгоградской области

В Волгоградской области на двухлетнего ребенка рухнул комод

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СК РФ по Волгоградской области

В хуторе Тормосин маленького ребенка придавило рухнувшим комодом, спасти девочку не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Волгоградской области.

По предварительной информации, инцидент произошел в частном доме в хуторе Тормосин, двухлетняя девочка играла в комнате вместе с младшим братом. В какой-то момент на нее упал комод с вещами.

Пострадавшая получила тяжелые травмы, медики не смогли ей помочь. На месте происшествия работают следователи, обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено проведение ряда судебно-медицинских экспертиз.

До этого сообщалось, что во Владивостоке семилетний мальчик опрокинул на себя мангал. Ребенок 2017 года рождения, со слов родителей, опрокинул на себя металлический мангал и получил тяжелую черепно-мозговую травму, медики помочь пострадавшему не смогли. Как установили следователи, семья — иностранные граждане, которые арендовали дом для проживания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Где в момент происшествия были родители дошкольника, предстоит выяснить следствию.

Ранее на ребенка упал столб на детской площадке в ХМАО.

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