Песков рассказал, понравились ли Путину подарки Ким Чен Ына

Президенту России Владимиру Путину понравились щенки редкой охотничьей породы пхунсан, которые он получил в подарок от председателя КНДР Ким Чен Ына во время своей рабочей поездки в Пхеньян. Об этом сообщил «Интерфакс» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Принял с признательностью», — сказал представитель Кремля.

По его словам, животных доставят в Москву. Пресс-секретарь президента уточнил, что глава государства пока не успел дать клички новым питомцам.

Заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Гён рассказал ТАСС, что собаки породы пхунсан преданы своему хозяину и безжалостны к тем, кого считают угрозой, — они вгрызаются им в горло.

Эксперт отметил, что это животное является для жителей Северной Кореи не просто домашним животным, а «попутчиком, спутником жизни».

Утром 19 июня в Пхеньяне состоялись переговоры между Путиным и Ким Чен Ыном в широком составе, они продлились чуть более 1,5 часа.

Это был второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

20 июня Путин посетил Вьетнам.

Ранее Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками.