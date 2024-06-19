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Хирург из Костромы обвинил коллег в «геноциде русских» и заявил о травле

Заявлявший о «геноциде русских» костромской хирург обвинил коллег в травле

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Depositphotos

Хирург из Костромы Антон Казанцев, который обвинил своих коллег по больнице в «геноциде русского народа», заявил, что руководство клиники начало кампанию по его травле. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«[Главврач] Храмов В.А. и администрация города начали стрельбу из всей артиллерии», — написал медик.

Он приложил пост из паблика, в котором рассказывается о том, что 10 лет назад Казанцева привлекали к ответственности за покушение на сбыт сильнодействующих веществ, и в итоге он отделался штрафом.

Медик подтвердил этот факт своей биографии и объяснил, что он, будучи профессиональным пауэрлифтером, пользовался стероидами, а когда решил завязать с опасным спортом, попробовал продать их через интернет и нарвался на сотрудника Госнаркоконтроля. Он добавил, что сожалеет о своем поступке.

В настоящее время Казанцев публично конфликтует с бывшими коллегами из Костромской областной клинической больницы, откуда он уволился после того, как записал ролик с обвинением врачей в «геноциде русских». Видео публиковал Telegram-канал «Кровавая барыня».

В нем врач пояснил, что из-за низких зарплат госпиталь покинули почти все квалифицированные медики, а на их место пришли иностранцы, которые стали «делать людей инвалидами». Казанцев утверждал, что пытался донести эту проблему до руководства, но его никто не слушал.

Ранее сообщалось, что уволившаяся после скандала с досмотром школьниц на ЕГЭ в Воронеже директор вернется в сферу образования.

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