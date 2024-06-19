Губернатор Подмосковья посетил реабилитационный центр для участников СВО в Коломне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил реабилитационный центр для участников СВО в Коломне, который правительство региона предоставило предприятию по производству средств реабилитации «Протэкс-Центр», сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Воробьев отметил, что на предприятии выпускают более 250 видов средств реабилитации и помогают пациентам адаптироваться к техническим изделиям.

«Меня пригласили, чтобы посмотреть, как работает ваше предприятие, которому мы передали дополнительные мощности. Сегодня в фокусе внимания – наши бойцы, получившие тяжелые ранения», — сказал он.

Губернатору показали работу предприятия, включая цеха разработки и сборки модульных протезов.

Как отметил генеральный директор «Протэкс-Центра» Владимир Чермянин, сейчас предприятие делает акцент на протезировании участников СВО.

«Как говорит президент Владимир Путин, необходимо делать для них самые технологичные, самые функциональные изделия. Чем мы и занимаемся», — сказал Чермянин.

Он добавил, что в реабилитационном центре могут принимать около 500 участников СВО ежегодно. По словам Чермянина, пациенты получают различные виды помощи, включая лечебную физкультуру, тренажеры, а также психологическую и юридическую поддержку.

«Протэкс-Центр» создан в 1992 году. Он сотрудничает с госпиталями Минобороны России, Центром реабилитации «Ясенки» и государственным фондом «Защитники Отечества».