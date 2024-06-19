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Стало известно, когда экс-губернатор Никита Белых выйдет на свободу

Бывший губернатор Кировской области Белых выйдет на свободу 21 июня

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СК РФ/РИА «Новости»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выйдет на свободу 21 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-чиновника.

В 2018 году Белых был осужден на восемь лет за взяточничество. Он отбывает наказание в кировской исправительной колонии №1.

До этого адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов заявил, что его подзащитный может выйти на свободу 21 или 24 июня. По его словам, из-за определенных технических моментов точная дата станет известна ближе к концу недели.

В конце декабря прошлого года Грохотов заявил, что освобождение кировского экс-губернатора должно произойти в 2024 году, поскольку по первому уголовному делу Белых приговорили к восьми годам тюремного заключения, но в приговор засчитали два года пребывания под арестом с 2016 года.

В 2018 году Белых признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также приговорили к штрафу на сумму более 48 млн руб. С учетом срока содержания в СИЗО он должен освободиться в 2024 году. Сам обвиняемый свою вину не признал и во время прений называл речь прокурора «изнасилованием фактических данных». Подробнее о деле Белых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-сотрудника Росреестра задержали по делу о взятках на 25 млн рублей.

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