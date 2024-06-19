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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

МЧС: 20 июня в Воронежской области ожидается сильная жара до 35°С

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Shutterstock

Спасатели объявили на предстоящий четверг, 20 июня, штормовое предупреждение в Воронежской области из-за сильной жары. Столбик термометра в этот день поднимется до 35 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено «Штормовое предупреждение», — отметили в ведомстве.

В МЧС обратили внимание, что такие метеоусловия повышают пожароопасность. В МЧС напомнили, что в области действует особый противопожарный режим, при котором категорически запрещено разводить костры.

До этого сильная жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне. До этого стало известно, что столица КНДР встретила российского лидера жаркой погодой: утром 19 июня столбики термометров приближались к 29-30 градусам. Синоптики пообещали, что днем воздух прогреется еще сильнее — выше 33 градусов.

Ранее на «АвтоВАЗе» рабочим из-за жары стали выдавать бесплатное мороженое.

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