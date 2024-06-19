Египет выдал РФ россиян, подозреваемых в убийстве и мошенничестве

За 2022–2023 годы Египет выдал России пятерых граждан РФ, которые в этот период совершили различные преступления. Об этом в интервью «Известиям» сообщил генеральный прокурор арабской республики Мохамед Шауки Айяд на шестой встрече руководителей прокурорских служб стран БРИКС.

По его словам, эти россияне виновны в совершении преступлений по статьям «Дача взятки», «Мошенничество», «Убийство» и «Руководство организованной преступной группой».

Генпрокурор также рассказал, что Египет сотрудничает с РФ по части выявления трансграничных и транснациональных преступлений, таких, как требование выкупа или незаконная миграция граждан.

Кроме того, он напомнил, что в 2016 году Москва и Каир подписали первый меморандум о взаимопонимании между генеральными прокуратурами двух стран по вопросу правовой помощи в уголовной сфере. Второй меморандум по обмену опытом между прокуратурами двух государств позволил реализовать программы взаимных стажировок. Эти программы успешно проводились с 2022-го по нынешний год, отметил Мохамед Шауки Айяд.

До этого президент России Владимир Путин рассказал об отношениях РФ и Египта.

Ранее сообщалось, что российские туристы снова полюбили Египет.