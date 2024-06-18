В Белгородской области ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Грайворонском городском округе атакованы три населенных пункта. В городе Грайворон в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадал один мирный житель — мужчину с осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга доставили в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

Также губернатор сообщил, что в селе Новостроевка-Первая повреждены два дома. В Безымено пострадали восемь домовладений. В Березовке прилет пришелся на многоэтажный дом. В селе Графовка повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались жители Прилесья, села Репяховка, Графовка, Поповка, Демидовка и Романовка.

До этого сообщалось, что окраина города Шебекино попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Гладков подчеркнул, что аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Министерством обороны России. По словам губернатора, обошлось без пострадавших. Иная информация уточняется.

Ранее в Белгородской области четыре человека подорвались на мине.